Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Яркая Сотникова в Токио

09:44
Теги:

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала в своем Instagram яркую фотографию из Токио. Ранее фигуристка выступила на гала-вечере показательных выступлений в честь окончания московского этапа «Гран-при», хотя ее выход на лед нигде не анонсировался.

Сотникова также является двукратной вице-чемпионкой Европы. В последний раз принимала участие в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16, но об окончании спортивной карьеры не объявляла.

Опрос

проголосовало: 34907
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир