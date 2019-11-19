Яркая Сотникова в Токио

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала в своем Instagram яркую фотографию из Токио. Ранее фигуристка выступила на гала-вечере показательных выступлений в честь окончания московского этапа «Гран-при», хотя ее выход на лед нигде не анонсировался.

Сотникова также является двукратной вице-чемпионкой Европы. В последний раз принимала участие в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16, но об окончании спортивной карьеры не объявляла.