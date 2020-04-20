Японское шоу «Fantasy on ice» отменено из-за пандемии коронавируса. Там должна была выступить Туктамышева

Японское шоу «Fantasy on ice» отменено организаторами из-за пандемии коронавируса, сообщается на его официальном сайте. Шоу планировалось в четырех японских городах — Макухари (22-24 мая), Кобе (12-14 июня), Ниигате (19-21 июня) и Сидзуоке (26-28 июня).

— Мы готовились к этому событию, внимательно следили за правительственным объявлением о новом коронавирусе и ситуацией в Японии и за рубежом, но поскольку у нас нет четкого понимания будущей инфекционной ситуации в Японии и во всем мире, мы оценили угрозу здоровью и безопасности зрителей, исполнителей и артистов со всего мира и приняли самое важное решение, — говорится в сообщении организаторов.

Мы хотели бы выразить наши искренние извинения тем, кто с нетерпением ждал этого события, но мы просим вашего понимания. Мы хотели бы выразить наши глубочайшие извинения всем спонсорам, которые поддержали нас, и всем тем, кто помог нам подготовиться к этому мероприятию.

В шоу в числе прочих планировалось выступление чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.