Японские власти запретили отправлять своих фигуристов на первые этапы серии Гран-при среди юниоров
Японские фигуристы не выступят на первых трех этапах серии Гран-при среди юниоров из-за органичений в связи распространением коронавируса, сообщает японское издание Sponichi.
По информации источника, 23 июня Федерация конькобежного спорта Японии провела заседание правления в Токио, где была обсуждена возможность массовой вакцинации от коронавируса. Там же было принято решение отменить отправку спортсменов на первые три этапа серии Гран-при среди юниоров.
Причиной этому стали ограничения на поездки в связи с пандемией COVID-19.
Первые два этапа юниорской серии Гран-при пройдут в Куршевеле 18-21 и 25-28 августа, третий этап — в словацком Кошице 1-4 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2021/06/23/kiji/20210623s00079000418000c.html
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