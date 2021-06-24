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Японские власти запретили отправлять своих фигуристов на первые этапы серии Гран-при среди юниоров

15:00
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Японские фигуристы не выступят на первых трех этапах серии Гран-при среди юниоров из-за органичений в связи распространением коронавируса, сообщает японское издание Sponichi.

По информации источника, 23 июня Федерация конькобежного спорта Японии провела заседание правления в Токио, где была обсуждена возможность массовой вакцинации от коронавируса. Там же было принято решение отменить отправку спортсменов на первые три этапа серии Гран-при среди юниоров.

Причиной этому стали ограничения на поездки в связи с пандемией COVID-19.

Первые два этапа юниорской серии Гран-при пройдут в Куршевеле 18-21 и 25-28 августа, третий этап — в словацком Кошице 1-4 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2021/06/23/kiji/20210623s00079000418000c.html

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