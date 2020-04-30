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Японские фанаты провели расследование и установили, где тренируется Медведева на карантине

07:43
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На популярной японской блог-платформе Ameba появился текст, в котором указывается предположительное место проживания и тренировок Евгении Медведевой в Японии.

Один из пользователей сопоставил фотографии из соцсетей фигуристки с интерьером отеля в городе Хатинохе префектуры Аомори. По ее словам, очевидно, что россиянка живет в гостинице Yuyu Land Shinpachi Onsen.
Она находится в 10 минутах езды от Flat Arena, где, в районе которой Медведеву видели в последние дни — во всяком случае, такие записи появляются в соцсетях.

В то же время официальный сайт комплекса, в который входит арена, гласит, что с 29 апреля до 6 мая весь комплекс будет закрыт.

Вчера вечером факт тренировок «с японскими девочками» подтвердила Татьяна Тарасова. Напомним, Медведева улетела в Японию из Канады 1 апреля для участия в шоу Prism on Ice, однако оно было отменено. Позже на территории Японии было введено чрезвычайное положение. (Дмитрий Кузнецов)

Медведеву обвиняют в подпольных тренировках и нарушении карантина. За дело?

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