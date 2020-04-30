Японские фанаты провели расследование и установили, где тренируется Медведева на карантине

На популярной японской блог-платформе Ameba появился текст, в котором указывается предположительное место проживания и тренировок Евгении Медведевой в Японии.

Один из пользователей сопоставил фотографии из соцсетей фигуристки с интерьером отеля в городе Хатинохе префектуры Аомори. По ее словам, очевидно, что россиянка живет в гостинице Yuyu Land Shinpachi Onsen.

Она находится в 10 минутах езды от Flat Arena, где, в районе которой Медведеву видели в последние дни — во всяком случае, такие записи появляются в соцсетях.

Японские фанаты, кажется, всё ближе к тому, чтобы установить точное местонахождение Евгении Медведевой в стране — это Хатинохе. И кажется, Женя там всё-таки тренируется. #medvedeva #hachinohe #figureskating #japan pic.twitter.com/m7r0VxrwFe — Lublineс93 (@Lublinec931) April 30, 2020

В то же время официальный сайт комплекса, в который входит арена, гласит, что с 29 апреля до 6 мая весь комплекс будет закрыт.

Вчера вечером факт тренировок «с японскими девочками» подтвердила Татьяна Тарасова. Напомним, Медведева улетела в Японию из Канады 1 апреля для участия в шоу Prism on Ice, однако оно было отменено. Позже на территории Японии было введено чрезвычайное положение. (Дмитрий Кузнецов)

Медведеву обвиняют в подпольных тренировках и нарушении карантина. За дело?