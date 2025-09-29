Фигурное катание
29 сентября, 10:16

Японская фигуристка Кихира перешла из одиночного катания в танцы на льду

Павел Лопатко

Японская фигуристка Рика Кихира объявила о своем переходе из одиночного катания в танцы на льду.

«На этот раз мы с Синго Нисиямой решили сформировать дуэт. Я пробую себя в танцах на льду. Я благодарна своей семье, партнерам и спонсорам, которые подтолкнули меня принять этот вызов. И моему партнеру за возможность продолжения карьеры фигуристки», — написала 23-летняя спортсменка в соцсети.

Японка дважды выигрывала Турнир четырех континентов — в 2019 и 2020 годах, в сезоне-2018/19 она стала победительницей финала Гран-при, на командном чемпионате мира в 2019 году завоевала серебро, а в 2021 году — бронзу.

Кихира не выступала с сезона-2022/23 из-за перелома правой лодыжки.

