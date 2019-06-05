11:07 | Фигурное катание

Японки признались Плющенко в любви на русском. Фото

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Инстаграме поделился фотографией, на которой японские поклонницы фигуриста позируют с развернутыми российскими флагами, на который написано "We love Женя".

Причем одна из фанаток даже распечатала эмблему его академии.

– Спасибо, мои японские девушки, – подписал Плющенко фотографию.

Плющенко сейчас выступает в японских шоу вместе с другими известными фигуристами: россиянками Алиной Загитовой, Евгений Медведевой, Елизаветой Туктамышевой и японцем Юдзуру Ханю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arigato my amazing Japanese girls ❤️🇯🇵🇷🇺

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

 

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