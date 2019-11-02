Японка Шираива получила в подарок от фанатов огромного медведя

Японская фигуристка Юна Шираива после исполнения короткой программы на французском этапе серии «Гран-при» получила в подарок от поклонников огромного медведя. После первого дня соревнования японка с 63,12 балла занимает 7-е место.

Начало женской произвольной программы на турнире — в 21.00 по московскому времени. Лидер соревнований Алена Косторная выступит в 22,25, а расположившаяся на второй позиции Алина Загитова — в 22.17.