Японка Шираива получила в подарок от фанатов огромного медведя
13:26
Японская фигуристка Юна Шираива после исполнения короткой программы на французском этапе серии «Гран-при» получила в подарок от поклонников огромного медведя. После первого дня соревнования японка с 63,12 балла занимает 7-е место.
Начало женской произвольной программы на турнире — в 21.00 по московскому времени. Лидер соревнований Алена Косторная выступит в 22,25, а расположившаяся на второй позиции Алина Загитова — в 22.17.
BEAR-y good!! ? Yuna + teddy bear?— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019
? https://t.co/TIVXDt9fzf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/v0FuAslMPl
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