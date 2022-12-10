Японка Сакамото выиграла короткую программу в финале «Гран-при» в Турине

Японская фигуристка Каори Сакамото показал лучший результат в короткой программе в финале «Гран-при» в Турине. Она набрала 75,86 балла.

Второй стала дургая японка — Маи Михара, набравшая 74,58 балла. Замкнула тройку бельгийка Луна Хендрикс — 74,24 балла.

Финал «Гран-при» ISU-2022/23

Турин, Италия

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 75,86

2. Маи Михара (Япония) — 74,58

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74,24

4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 72,58

5. Изабо Левито (США) — 69,26

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 61,55.