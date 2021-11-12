Японка Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Японии», Усачева снялась из-за травмы
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Японии» NHK Trophy. За свой прокат она набрала 76,56 балла.
Второй стала ее соотечественница Мана Кавабе с результатом 73,88. Замкнула тройку кореянка Янг Ю (68.08).
Российская фигуристка Дарья Усачева не смогла выступить. 15-летняя спортсменка упала во время разминки и из-за травмы и снялась с соревнований.
Произвольную программу девушки представят завтра.
Фигурное катание
Токио (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 76,56
2. Мана Кавабэ (Япония) — 73,88
3. Юй Йонг (Корея) — 68,08
4. Алиса Лю (США) — 67,72
5. Лим Юн Су (Корея) — 65,23
6. Эмбер Гленн (США) — 63,43
7. Рино Мацуике (Япония) — 63,34
8. Николь Шотт (Германия) — 59,26
9. Ви Се Йон (Корея) — 58,23
10. Дарья Усачева (Россия) (снялась)
#KaoriSakamoto gorgeous 3F3T? pic.twitter.com/6qJlzBQmit— nessa ?? ia... (@yunasdeparture) November 12, 2021
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