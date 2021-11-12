Японка Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Японии», Усачева снялась из-за травмы

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Японии» NHK Trophy. За свой прокат она набрала 76,56 балла.

Второй стала ее соотечественница Мана Кавабе с результатом 73,88. Замкнула тройку кореянка Янг Ю (68.08).

Российская фигуристка Дарья Усачева не смогла выступить. 15-летняя спортсменка упала во время разминки и из-за травмы и снялась с соревнований.

Произвольную программу девушки представят завтра.

Фигурное катание

Токио (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 76,56

2. Мана Кавабэ (Япония) — 73,88

3. Юй Йонг (Корея) — 68,08

4. Алиса Лю (США) — 67,72

5. Лим Юн Су (Корея) — 65,23

6. Эмбер Гленн (США) — 63,43

7. Рино Мацуике (Япония) — 63,34

8. Николь Шотт (Германия) — 59,26

9. Ви Се Йон (Корея) — 58,23

10. Дарья Усачева (Россия) (снялась)