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Японка Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Японии», Усачева снялась из-за травмы

11:29
Каори Сакамото. Фото Twitter
Каори Сакамото. Фото Twitter
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Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Японии» NHK Trophy. За свой прокат она набрала 76,56 балла.

Второй стала ее соотечественница Мана Кавабе с результатом 73,88. Замкнула тройку кореянка Янг Ю (68.08).

Российская фигуристка Дарья Усачева не смогла выступить. 15-летняя спортсменка упала во время разминки и из-за травмы и снялась с соревнований.

Произвольную программу девушки представят завтра.

Фигурное катание

Токио (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 76,56
2. Мана Кавабэ (Япония) — 73,88
3. Юй Йонг (Корея) — 68,08
4. Алиса Лю (США) — 67,72
5. Лим Юн Су (Корея) — 65,23
6. Эмбер Гленн (США) — 63,43
7. Рино Мацуике (Япония) — 63,34
8. Николь Шотт (Германия) — 59,26
9. Ви Се Йон (Корея) — 58,23
10. Дарья Усачева (Россия) (снялась)

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Роман Шишов все материалы автора
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