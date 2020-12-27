Японка Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате страны

Фигуристка Рика Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате Японии в Нагано.

Спортсменка лидирует после короткой программы, набрав 79,34 балла. Этот четверной прыжок стал первым для 18-летней Кихиры, который она смогла выполнить чисто на соревнованиях.