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Японка Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате страны

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Фигуристка Рика Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате Японии в Нагано.

Спортсменка лидирует после короткой программы, набрав 79,34 балла. Этот четверной прыжок стал первым для 18-летней Кихиры, который она смогла выполнить чисто на соревнованиях.

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