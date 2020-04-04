Японцы продолжают анонсировать шоу с Медведевой в начале июня. Его надеются провести несмотря на коронавирус

В японском журнале NUMBER PLUS вышел материал, анонсирующий ледовое шоу Prism on Ice"(Sailor Moon), в котором главную роль должна исполнить двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Планируется, что шоу состоится в начале июня этого года. Ради этого 20-летняя фигуристка покинула Канаду, где тренировалась под руководством Брайана Орсера, и отправилась в Японию.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. По это причине отменены практически все соревнования и массовые мероприятия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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