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Фигурное катание

31 августа 2025, 16:50

Рудковская: «Плющенко создает конкуренцию с детьми, которых не взяла Тутберидзе»

Алина Савинова
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на мнение, что академия «Ангелы Плющенко» переманивает фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

«Она все время считает, что кто-то кого-то переманивает. Папа Саши Трусовой два года вел переговоры с Евгением, потому что Саша хотела уйти от Этери Георгиевны. Алена Косторная, посмотрев, что Саша ушла, и, наверное, благодаря еще Сереже Розанову, пошла за ними. Кто кого переманивал? Никто никого не переманивал. Мы даем условия, люди приходят. В прошлом году пришла девочка, Кира Моногарова. Они ей полгода не хотели отдавать зачетку. Всех подключали — федерацию, Евгений звонил и просил, мама звонила, просила. Почему получается так, что к Этери Георгиевне все приходят, а мы всех переманиваем?» — сказала Рудковская в интервью Евгении Медведевой.

Она также обратила внимание на то, что в команду Тутберидзе приходят уже подготовленные спортсмены, а Плющенко создает конкуренцию с ребятами, которых не взяла Этери Георгиевна.

«За второй оценкой в команду Тутберидзе, так как она может воспитать олимпийских чемпионов. Конечно, когда к ней со всей страны едут таланты. Те, кого она не взяла, идут к Плющенко. Представляешь, и Сарновского она не взяла, и Титову, и была история с Соней Муравьевой. Кому она отказывает после просмотра, идут к Плющенко. Он как раз создает с этими детьми, которых не взяли, конкуренцию на юниорском и на взрослом уровне», — добавила она.

Тутберидзе в 2014 году была признана заслуженным тренером России. Среди ее известных учениц — Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Игнатова (Трусова), Анна Щербакова, Камила Валиева. Тутберидзе также работает со спортсменами в парном катании.

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Евгений Плющенко
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Яна Рудковская
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