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Яна Рудковская вышла на лед с Плющенко в свой день рождения. Видео

18:50
Яна Рудковская. Фото Instagram
Яна Рудковская. Фото Instagram
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Известный продюсер Яна Рудковская вышла на финальный номер шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». Жену фигуриста представили как «фею-крестную» шоу, она была в коньках и получила большой букет.

Также на льду в рамках шоу выступил сын пары Александр Плющенко. Он сделал несколько двойных прыжков, некоторые из них с саблей в руке, а также аксель в полтора оборота.

По окончании шоу на льду появился и второй сын Плющенко Арсений — но без коньков и поддерживаемый отцом за руки.

Ранее стало известно, что один из участников шоу фигурист Егор Рухин перешел из команды Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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