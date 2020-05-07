Яна Рудковская: «Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram. Не удивлюсь, если подпишется на Плющенко»

Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала «СЭ» переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.

— Окажется ли переход успешным? Цыплят по осени считают. Сейчас сложно что-то комментировать, надо посмотреть на Сашу на первых двух-трех стартах. Но я точно знаю, что Евгений будет проводить с ней максимум времени на льду, вложит в нее всю душу и отложит все дела. Переходы случаются, спортсмены могут сменить тренера, это нормальная история в спорте.

Всегда говорила, что Этери Георгиевна — очень сильный тренер. И этот переход только ее усилит, мотивирует на большую работу. Будет очень интересная битва. Вчера прочитала, что она отписалась от Трусовой в Instagram. Не удивлюсь, если скоро подпишется на Плющенко, — сказала Рудковская по телефону. (Дмитрий Кузнецов)