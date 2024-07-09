Ангелопол продолжил тренировки в академии Плющенко после распада дуэта

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, продолжил тренироваться в академии после распада дуэта с Александрой Шинкаренко.

«Видела в субботу на льду Валерия собственными глазами, у них [с Линичук] хорошие отношения», — цитирует ТАСС Рудковскую.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта Василисы Кагановской и Ангелопола, спортсмены выступали вместе с 2018 года.