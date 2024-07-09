Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 07:40

Ангелопол продолжил тренировки в академии Плющенко после распада дуэта

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, продолжил тренироваться в академии после распада дуэта с Александрой Шинкаренко.

«Видела в субботу на льду Валерия собственными глазами, у них [с Линичук] хорошие отношения», — цитирует ТАСС Рудковскую.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта Василисы Кагановской и Ангелопола, спортсмены выступали вместе с 2018 года.

Источник: ТАСС
1
Читайте также
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева не имеет желания становиться тренером

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости