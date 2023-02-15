Рудковская о пении Загитовой: «Считаю, каждый должен заниматься своим делом»

Рудковская отреагировала на дебют Загитовой в роли певицы

Известный продюсер Яна Рудковская отреагировала на дебют олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли певицы.

«Видела только отрывки в Интернете. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я все-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев», — приводит слова Рудковской Metaratings.ru.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».