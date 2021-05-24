Продюсер Яна Рудковская отреагировала на победу своего сына Александра Плющенко на соревнованиях Москомспорта «Скоро лето!», а также ответила на критику в его адрес.

«Мне абсолютно параллельно мнение этих людей. Ни я, ни мой муж, ни мой сын не обращаем на это внимание. У нас нет на это времени. Как говорится: собака лает, а караван идёт.

У Саши будет сложный путь. Его всегда будут сравнивать с Евгением и рассматривать под лупой! Саша — большой трудяга, он очень много работает! Спорт — его жизнь, поверьте. Мой сын лучше всех откатался на соревнованиях, все чисто! Это заслуженная победа! Поставьте для сравнения других мальчиков! И сравните!

Я никогда не буду ему покупать баллы и места! Хочу, чтобы мой сын, как и его отец, выгрызал все победы и титулы только своим трудом! Комментарии не читаю, а если кто-то пишет такую мерзость про ребёнка, то считаю их ничтожными людишками, даже не людьми", — сказала Рудковская «СЭ»

8-летний спортсмен занял первое место на соревнованиях МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!»

(Владислав Флегонтов)