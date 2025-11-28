Рудковская — об избиении фигуристки Костылевой матерью: «Это недопустимо. Это чудовищно!»

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сделала заявление по поводу истории вокруг фигуристки Елены Костылевой.

Ранее Плющенко пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать 14-летней фигуристки Ирину, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью. Женщину признали виновной по статье 5.35 части 1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Однако мать спортсменки заявила, что категорически не согласна с выводами комиссии по делам несовершеннолетних.

«Тучи, конечно, сгущаются над мамой Лены Костылевой — неугомонной Ириной, которая мнит себя специалистом не меньшим, чем Великая Т.А. Тарасова. Все она про всех знает и всему дает оценку, развивая свой желтушно-помойно-мусорный блог. Там она продолжает отбеливать себя и свою репутацию, обвиняя во лжи всех. Вот совсем неумное поведение взрослой дамы, у которой у самой рыльце в пушку», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Она с письменного разрешения папы фигуристки опубликовала сделанное несколько месяцев назад видео, как мать спортсменки бьет Елену кулаком в живот, роняет и силой стаскивает с нее коньки. По словам Рудковской, она и Плющенко на протяжении полутора лет пытались договориться и защитить фигуристку.

«Это недопустимо. Это чудовищно! Именно после этой ситуации в очередной раз к нам на арену были вызваны все уполномоченные органы. Бездействия никогда не было. Всегда была борьба. И когда я прочитала в очередном ее канале о том, что мой муж ввел Лену в травму, я была просто в шоке, потому что миллионы детей, включая нашего сына, минимум один раз в год получают травму по разным причинам, а тем более в спорте наивысших достижений. Ее тактику, к сожалению, мы поняли совсем недавно, когда она сказала, что сделает все, чтобы к нам никто не пришел. А знаете почему? Потому что она не хотела иметь конкурентов для Лены в лице детей нашей школы», — добавила Рудковская.

Генеральный директор «Ангелы Плющенко» также подчеркнула, что они с супругом готовы нести ответственность за все свои слова и подтвердить их аудио- и видеодоказательствами, а также свидетельскими показаниями.