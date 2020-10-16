Яна Хохлова: «У нас постоянно ощущается некий «железный занавес», который никак не спадет»

Бронзовая призерка чемпионата мира-2008 Яна Хохлова попыталась объяснить, в чем заключается главная проблема в России с танцами на льду.

— Когда я наблюдаю за тем, как развиваются мировые танцы, постоянно задаюсь вопросом: почему наши пары из года в год проигрывают тем, кто катается за океаном? Что делают не так наши тренеры?

— Этот же самый вопрос мне задавали в российской Федерации фигурного катания, когда я вернулась от Зуевой и Шпильбанда: «Что они делают? Расскажи, объясни». На тот момент я и сама не до конца осознавала, в чем причина, — цитирует Хохлову RT. — Не могла сформулировать. Сейчас же мне кажется, что дело в той самой ответственности спортсмена перед самим собой. В постоянной готовности сделать больше, чем говорит тренер. Любому техническому навыку можно научиться — в этом плане наши спортсмены ничуть не менее талантливы, чем кто-то другой. Но люди зачастую просто воплощают на льду то, что им предложили. Это здорово в плане дисциплины, но для результата очень важно, когда ты сам постоянно толкаешь себя вперед.

— Иногда кажется, что многие российские тренеры в глубине души боятся показать собственную слабость, признаться, что чего-то не знают. И как следствие — годами варятся на одной и той же кухне, не рискуя выйти за ее пределы.

— Мне кажется, причина лежит чуть глубже. Мы как бы постоянно пытаемся удержать то, что уже есть. И направляем все силы на удержание достигнутого, а не на расширение собственных границ. А надо идти вперед, надо открываться каким-то новым вещам, пусть даже они кажутся абсурдными. В той же Америке мне поначалу многое казалось странным. Зачем, например, приглашать на тренировки актеров или людей из совершенно далеких на первый взгляд профессий? Но это все то же самое расширение собственного сознания. Почему не попробовать? Не пошло — ок, проехали, пробуем что-то еще. У нас же постоянно ощущается некий «железный занавес», который никак не спадет.

— Иногда кажется, что многие российские тренеры в глубине души боятся показать собственную слабость, признаться, что чего-то не знают. И как следствие — годами варятся на одной и той же кухне, не рискуя выйти за ее пределы.

— Мне кажется, причина лежит чуть глубже. Мы как бы постоянно пытаемся удержать то, что уже есть. И направляем все силы на удержание достигнутого, а не на расширение собственных границ. А надо идти вперед, надо открываться каким-то новым вещам, пусть даже они кажутся абсурдными. В той же Америке мне поначалу многое казалось странным. Зачем, например, приглашать на тренировки актеров или людей из совершенно далеких на первый взгляд профессий? Но это все то же самое расширение собственного сознания. Почему не попробовать? Не пошло — ок, проехали, пробуем что-то еще. У нас же постоянно ощущается некий «железный занавес», который никак не спадет.