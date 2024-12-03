Яметова — о том почему не перейдет в парное катание: «Я боюсь выбросов»

17-летняя фигуристка Вероника Яметова назвала причины, по которым не хочет переходить в парное катание.

«Могла бы уйти в парное катание, как Алёна Косторная? Это вряд ли. Я боюсь выбросов. Но ещё больше боюсь высоты», — цитирует Яметову «RT на русском».

В ноябре 17-летняя спортсменка заняла второе место на втором этапе «Гран-при России» в Казани уступив Аделии Петросян.

Яметова выступит на чемпионате России по фигурном катанию-2025, который состоится в Омске с 18 по 23 декабря.