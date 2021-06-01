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Ягудин заявил, что у него нейтральное отношение к Плющенко

21:33
15 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко и Алексей Ягудин (а также Тимоти Гебель) на церемонии награждения лучших фигуристов Олимпийских игр. Фото Александр Федоров, «СЭ»., ТАСС
15 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко и Алексей Ягудин (а также Тимоти Гебель) на церемонии награждения лучших фигуристов Олимпийских игр. Фото Александр Федоров, «СЭ»., ТАСС
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к двукратному победителю ОИ Евгению Плющенко.

«Есть люди, которые прямо ненавидят друг друга, — сказал Ягудин в интервью видеосервису Premier 1 июня. — Мы не из таких. Есть люди, которые обожают друг друга. Мы явно не из таких. У меня абсолютно нейтральное отношение к нему. Я его не знаю.

Чувство ревности к Плющенко? Нет, у меня была больше не ревность, а непонимание. Я так и не получил ответы на свои вопросы. Слова Плющенков в Нагано-1998 после объявления оценок? Да, это меня подзадело. Нет, это не стало последней точкой, был еще ряд моментов. Грубо говоря, просто накипело».

Алексей Ягудин — победитель Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

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