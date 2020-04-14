Ягудин заявил, что у Медведевой и Загитовой нормальные отношения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин сказал, что у российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой нет конфликта между собой.

«Во-первых, никто досконально не знает, что происходит между Женей и Алиной, — сказал Ягудин в интервью Sportrecs. — Да, ситуация схожа с той в 1998 году, когда я перешел к Татьяне Анатольевне Тарасовой в 1998 году. Но у меня-то отношения с Женей Плющенко не были плохими. И у Жени Медведевой нормальные отношения с Алиной, я просто это знаю. А люди благодаря интернету... Ситуация приблизительно такая же самая, только сейчас гораздо больше хейта, гораздо больше негатива. Информация моментально распространяется везде. Плюс более современный мир, который крутится, как ком, и становится все больше и больше. Если раньше в 98-м году или 2002-м слух доходил на неделю, то сейчас это происходит за секунду. У Алины с Женей нормальные отношения.

Просто психологически я понимаю Женю, никто не имеет права критиковать его за то, что она выбрала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера. Не могут просто два сильных спортсмена, как бы хорошо к ним ни относился тренер, находиться в одном пространстве, это тяжело. Так же и у нас с Женей. У нас глобально отношений нет, потому что мы не общаемся. Я не хочу никому сейчас лизать задницу, но он — гениальнейший спортсмен. Это правда. Википедия вам расскажет все про его заслуги. Он величайшая величина в фигурном катании. А вот какой он человек — я не знаю. «Добрый день» и «спокойной ночи» — все, что было у нас с ним, когда мы жили в одних номерах"