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Сегодня, 14:40

Ягудин заявил, что отсутствие международных турниров не должно мешать развитию спорта в России

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что отстранение российских спортсменов от международных турниров не должно мешать развитию спорта в стране. Такое мнение он высказал во время сессии «Диалог о будущем» на конференции «Спорт и общество: энергия изменений».

«Если мы говорим о фигурном катании, мне понятны изменения, которые происходят в нашем виде спорта. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас мы отрезаны от мирового спорта, но это не должно стать препятствием для развития. У нас много соревнований для профессионалов, федерация многое для этого делает. Но сейчас мы придерживаемся концепции того, что спорт должен быть доступен для всех и мы должны создавать условия для развития массового спорта», — цитирует Ягудина ТАСС.

ISU отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований в 2022 году. В сентябре нынешнего года организация не стала возвращать россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алексей Ягудин
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