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Ягудин заступился за Самодурову в Instagram

12:01
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Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин вступился за чемпионку Европы Софью Самодурову, которой в Instagram один из пользователей написал недоброжелательный комментарий.

— Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь, — написал пользователь фигуристке под ее фотографией.

— Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких мудаков, как вы! Жду, — ответил ему Ягудин.

Хотя сама Самодурова — не сторонница отвечать подписичкам резко. — Зачем так грубо, Леша? Не уподобляйся ему, — посоветовала фигуристка Ягудину.

— Не переживай! Он потерялся! Эти дебилы у меня будут, жду, c этим мусором только так! — ответил ей Ягудин.

Фигуристка заняла пятое и шестое место на этапах серии «Гран-при «, не отобравшись в Финал серии. Вместо этого выступят на турнире серии «челленджер» в Загребе — с 4 по 7 декабря.

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