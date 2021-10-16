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Ягудин записал видео с Загитовой и попросил фанатов Медведевой покинуть его страницу в Instagram

16 октября, 19:40
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Олимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин в своем Instagram выложил видео со съемок очередного выпуска программы. Вместе с ним в кадре была со-ведущая Алина Загитова.

«Погнали. С нереальной красоткой Алиной Загитовой приглашаем вас к просмотрю серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо», — подписано видео.

Напомним, что российская фигуристка Евгения Медведева является участником шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.

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Роман Шишов все материалы автора
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