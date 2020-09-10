Ягудин выступил против повышения минимального возраста в фигурном катании

Олимпийский чемпион и комментатор Первого канала Алексей Ягудин в интервью «СЭ» раскритиковал идею повышения минимального возраста в фигурном катании. Напомним, такая реформа будет рассматриваться на следующем конгрессе ISU в 2021 году.

— На мировой арене я хочу видеть наверху российский триколор, и мне абсолютно все равно, кто представляет группу Плющенко, Мишина или Тутберидзе. Это спорт, главное — победы. Бывает, спрашивают — почему ты против повышения возраста во взрослом катании? Я считаю, что это спорт, а спорт — это быстрее, выше, сильнее, и неважно, 12 тебе лет, 15 или 18. Если ты готов идти и бороться с 30-летними — вперед! (Дмитрий Кузнецов)

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