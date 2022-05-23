Ягудин высказался об отношениях Трусовой и Кондратюка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, телекомментатор Алексей Ягудин выразил свое отношение к новостям о близости между фигуристами Александрой Трусовой и Марком Кондратюком.

— Главная новость по итогам межсезонья, судя по резонансу, — Трусова и Кондратюк, их отношения. Нормально, что больше всего обсуждают не прыжки, а личную жизнь?

— Да и пускай обсуждают. Мне это как-то...

— Неинтересно?

— Там все такие говорят: «Ой, а было ли это сюрпризом?» Мне вообще все равно, кто с кем спит — главное, были бы результаты. Если им нравится проводить время вместе — да пожалуйста. Тоже могу сказать — немножко неожиданно, но блин, прикольно! Они такие два еще ребенка, мне кажется. Дети. Не отношения взрослых людей, а знаете... И Сашка такая в меру стеснительная, и Кондратюк тоже по-детски реагирует еще на многие вещи. Слушайте, ну вместе и вместе.

— А любовь и отношения играют в плюс на результат? По вашему опыту, может быть?

— Тарасова мне всегда говорила: «Леша, не надо спать в период соревнований! Теряешь энергию! Девочкам это, конечно, в плюс, мальчикам в минус, не надо». (имитируя голос Татьяны Анатольевны) Не знаю. Бывает, ты настолько окрылен. Помню, когда в школе мне кто-то нравился, я прям с утра хотел какую-то рубашечку надеть, зубы почистить еще раз, чтобы они побелее были. Эти отношения, условная любовь, она тебя толкает. Может помочь, а кто-то утомится под этим давлением.

Но Трусова гиперинтересна СМИ, Кондратюк после Олимпиады тоже. Было бы странно, если бы не писали. Я бы уже начал задумываться: «Что-то здесь не так», — сказал Ягудин, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ».

Полное интервью с Ягудиным читайте на сайте «СЭ».