«Имя Александра Когана незаслуженно в тени». Ягудин о предстоящих выборах главы ФФККР

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящих выборах главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«У нас в стране много достойных менеджеров в области фигурного катания. Не зря этот вид спорта так развит в России. Александр Георгиевич (Горшков) отлично справляется со своими полномочиями. Я хорошо знаком и с генеральным директором Федерации Александром Ильичом Коганом, который сделал для фигурного катания очень много за последние годы. Его имя незаслуженно в тени, на мой взгляд», — сказал Ягудин «СЭ».

Недавно Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга возглавил мой товарищ Антон Сихарулидзе, которого считаю порядочным и квалифицированным специалистом. Есть и другие менеджеры! Но решать точно не мне. Для этого есть более компетентные органы".

Отчетно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдет 25 мая.