Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:26

«Имя Александра Когана незаслуженно в тени». Ягудин о предстоящих выборах главы ФФККР

Ягудин высказался о выборах на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящих выборах главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«У нас в стране много достойных менеджеров в области фигурного катания. Не зря этот вид спорта так развит в России. Александр Георгиевич (Горшков) отлично справляется со своими полномочиями. Я хорошо знаком и с генеральным директором Федерации Александром Ильичом Коганом, который сделал для фигурного катания очень много за последние годы. Его имя незаслуженно в тени, на мой взгляд», — сказал Ягудин «СЭ».

Недавно Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга возглавил мой товарищ Антон Сихарулидзе, которого считаю порядочным и квалифицированным специалистом. Есть и другие менеджеры! Но решать точно не мне. Для этого есть более компетентные органы".

Отчетно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдет 25 мая.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
0
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
175 лет тюрьмы за изнасилование недостаточно. 13 гимнасток из сборной США готовы судиться с ФБР ради 130 млн долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Так рада». Усачева восстановила двойной аксель после травмы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости