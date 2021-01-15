Ягудин выложил шуточный ролик, посвященный конфликту Плющенко и Железнякова

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал у себя в Instagram юмористический ролик, посвященный конфликту Евгения Плющенко и хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

В видео показана подготовка молодого человека к выступлению на боксерском поединке в качестве ринг-герл.

«А тем временем началась подготовка к главною бою года в фигурном катании! Запасаемся попкорном. Плющенко VS Железняков! Только бы никто не снялся. Эксклюзивное видео активнои? подготовки бои?цов. P. S. В данном бою делаю ставку на Евгения», — написал Ягудин.

Напомним, Железняков на странице во ВКонтакте несколько дней назад написал пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера. Однако позже он удалил эту публикацию.

Плющенко в свою очредь принял вызов хореографа, заявив, что любит драться. Жена фигуриста Яна Рудковская также отреагировала на скандальный пост Железнякова, пообещав, что лично встретит хореографа. После реакции Плющенко на вызов, Железняков заявил, что таким образом хочет заткнуть фигуристу рот. Позднее хореограф выложил новый пост ВКонтакте, в котором принес извинения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион остался недоволен действиями Железнякова, потребовав извинений в личном разговоре.