Ягудин вспомнил фразу Аршавина об ожиданиях и проблемах, комментируя решения Загитовой

Олимпийский чемпион, ведущий телепроекта «Ледниковый период» Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал, что ситуация с будущим Алины Загитовой напоминает ему крылатую фразу футболиста Андрея Аршавина.

— Если говорить про карьеру Алины, сразу вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Может, это звучит для кого-то жестко, но по сути — мы же не заставляем кого-то нами восхищаться. Послушайте, спортсмен не обязан для вас побеждать. Люди делают это прежде всего для себя. Да, слышал, было много не очень положительных откликов о том, что Алина теперь ведущая, мол — как же спорт? Но она сама принимает решения. Да, мы зависим от болельщиков, которые нас смотрят, нами восхищаются, это своего рода круговорот. Но в то же время у Алины своя жизнь, она должна принимать решение — соревноваться или нет. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на сайте «СЭ»