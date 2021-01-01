ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин: «В 2020 году было только одно событие — коронавирус. Все остальные просто меркнут на его фоне»

13:57
Теги:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал главное событие года.

«В 2020 году было только одно событие, которое значимее всех остальных, — это коронавирус. Все остальные просто меркнут на его фоне, потому что ни один футбольный или хоккейный матч мир никогда не менял, а игрок под названием «коронавирус» поменял абсолютно все в планетарных масштабах», — приводит слова Ягудина РИА Новости.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210101/yagudin-1591755922.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир