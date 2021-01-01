Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал главное событие года.

«В 2020 году было только одно событие, которое значимее всех остальных, — это коронавирус. Все остальные просто меркнут на его фоне, потому что ни один футбольный или хоккейный матч мир никогда не менял, а игрок под названием «коронавирус» поменял абсолютно все в планетарных масштабах», — приводит слова Ягудина РИА Новости.