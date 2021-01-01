Ягудин: «В 2020 году было только одно событие — коронавирус. Все остальные просто меркнут на его фоне»
13:57
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал главное событие года.
«В 2020 году было только одно событие, которое значимее всех остальных, — это коронавирус. Все остальные просто меркнут на его фоне, потому что ни один футбольный или хоккейный матч мир никогда не менял, а игрок под названием «коронавирус» поменял абсолютно все в планетарных масштабах», — приводит слова Ягудина РИА Новости.
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