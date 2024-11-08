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Сегодня, 17:35

Ягудин станет гостем красноярского этапа «Гран-при» по фигурному катанию

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Амбассадор благотворительной программы ДоброFON, олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Алексей Ягудин станет гостем третьего взрослого этапа «Гран-при России» по фигурному катанию «Красноярье».

В рамках проекта «Герои на льду» в ближайшие выходные в фойе Ледового дворца «Кристалл арена» будет организован Зал славы — в краевой центр бывший посол красноярской универсиады привезет костюмы и трофеи.

Во второй день соревнований, 10 ноября, Алексей встретится с поклонниками, порадует их фото- и автограф-сессией и презентует картину «великого момента» своей спортивной карьеры. Мероприятие с Ягудиным начнется в 13.30 по московскому времени.

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