Ягудин сравнил с преступниками спортсменов, которые употребляют допинг

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин сравнил с преступниками тех спортсменов, которые употребляют допинг.

— Думаю, даже житель какой-нибудь страны в Африке сейчас думает, что русские — это значит допинг, а если допинг — это значит русские, — сказал Ягудин в интервью Youtube-каналу Commandos. — Уверен, как принимали допинг во всем мире, так принимают и будут продолжать принимать. Это чистой воды обман. Как украсть. За воровство ты же тоже без денег какую-то выгоду получаешь. Но за это могут посадить. Поэтому, как я и говорил ранее, надо сажать. Чтобы у людей не было желания таким способом обходить закон. Или какие-то очень жесткие меры — пожизненное отстранение или огромные суммы штрафы. И тогда, наверное, не было бы.