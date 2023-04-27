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Сегодня, 15:36

Ягудин сравнил проект «Ледниковый период» с футбольной Медиалигой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр — 2002 в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о возможности создания медийных соревнований по фигурному катанию по примеру футбольной Медиалиги.

«В «Ледниковом периоде» участвуют те, кто никогда не катался — и блогеры, и футболисты, могут себя попробовать. У нас же есть школы для, условно, всех желающих, и проводятся турниры — но только это не освещается так масштабно, как в футболе. Но лишним никогда ничего не будет. Я всегда ратую за то, чтобы пробовать, а потом уже делать определенные выводы», — приводит слова Ягудина «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/27/20309515.shtml
Фигурное катание
Алексей Ягудин
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