Ягудин сравнил проект «Ледниковый период» с футбольной Медиалигой

Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр — 2002 в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о возможности создания медийных соревнований по фигурному катанию по примеру футбольной Медиалиги.

«В «Ледниковом периоде» участвуют те, кто никогда не катался — и блогеры, и футболисты, могут себя попробовать. У нас же есть школы для, условно, всех желающих, и проводятся турниры — но только это не освещается так масштабно, как в футболе. Но лишним никогда ничего не будет. Я всегда ратую за то, чтобы пробовать, а потом уже делать определенные выводы», — приводит слова Ягудина «Газете.Ru».