Ягудин сообщил, что Плющенко заблокировал его в Instagram
16:48
Олимпийский чемпион, комментатор и телеведущий Алексей Ягудин сообщил, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заблокировал его в Instagram.
Ранее Ягудин опубликовал у себя видео с Плющенко и другим тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
В комментариях под ним один из пользователей написал: «Алексей, сейчас опять Плющенко придет к вам на страничку умничать».
«Не придет, если только не разблокирует меня», — ответил Ягудин.
Напомним, что на Олимпиаде 2002 года Ягудин и Плющенко были соперниками, заняв первое и второе места соответственно.
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