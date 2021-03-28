Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин сообщил, что Плющенко заблокировал его в Instagram

16:48
Ягудин сообщил, что Плющенко заблокировал его в Instagram. Фото Instagram
Ягудин сообщил, что Плющенко заблокировал его в Instagram. Фото Instagram
Теги:

Олимпийский чемпион, комментатор и телеведущий Алексей Ягудин сообщил, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заблокировал его в Instagram.

14&nbsp;февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Радость Алексея Ягудина и&nbsp;Татьяны Тарасовой после победы на&nbsp;Олимпиаде.Ягудин — Плющенко: как выглядело легендарное противостояние. Публикуем исторические фото и видео Олимпиады-2002

Ранее Ягудин опубликовал у себя видео с Плющенко и другим тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

В комментариях под ним один из пользователей написал: «Алексей, сейчас опять Плющенко придет к вам на страничку умничать».

«Не придет, если только не разблокирует меня», — ответил Ягудин.

Напомним, что на Олимпиаде 2002 года Ягудин и Плющенко были соперниками, заняв первое и второе места соответственно.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд




Загрузка...