Ягудин сообщил, что Плющенко заблокировал его в Instagram

Олимпийский чемпион, комментатор и телеведущий Алексей Ягудин сообщил, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заблокировал его в Instagram.

Ранее Ягудин опубликовал у себя видео с Плющенко и другим тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

В комментариях под ним один из пользователей написал: «Алексей, сейчас опять Плющенко придет к вам на страничку умничать».

«Не придет, если только не разблокирует меня», — ответил Ягудин.

Напомним, что на Олимпиаде 2002 года Ягудин и Плющенко были соперниками, заняв первое и второе места соответственно.