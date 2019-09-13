Ягудин считает, что в России практически нет мужского катания, а фигуристам не хватает яиц

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram. Он в очередной раз критично оценил уровень мужского фигурного катания в России.

О прокатах: — Для меня контрольные прокаты вообще ничего не значат — пустое место! Вот когда сезон начнется, тогда и видно будет.

О том же через несколько вопросов: — Особо не смотрел! Для меня прокаты вообще не особо важны! Главное — катание на турнирах.

О юниорах: — Я никогда и никого не выделяю.

О том, высокомерен ли он и почему Плющенко такой самовлюбленный: — Не мне (о себе) судить! Пусть характеристику дают те люди, которые со мной общаются. А кто решил, что Женя самовлюбленный?

О выборе Медведева или Загитова: — Тарасова Татьяна Анатольевна!

О внимании аккаунту Загитовой: — Какое пристальное внимание? Пару вопросов, специально заданные, чтобы потом поржать над дебилами, которых там ну очень много! Для нормального общения у меня есть номер телефона.

О том, чего не хватает мужской группе сборной России для победы на чемпионате мира: — Яиц! Желательно — стальных яиц!!!

О том, кто больше всего понравился на прокатах (после нескольких ответов, что они не показательны): — Тутберидзе.

Что интереснее наблюдать — мужское, женское, или парное катание: — У нас нет практически мужского (со смайликами).

На кого ставит в женском катании в этом сезоне: — На Тарасову Т.А.!

О том, есть ли шансы и надежды на победы у России в одиночном мужском катании в этом олимпийском цикле: — Из тех, кто сейчас катается на взрослом уровне, — никаких (грустные смайлы). Нужно смотреть юниоров.