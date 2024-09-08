Ягудин считает, что Трусова способна хорошо выполнить контрольные прокаты в сборной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о предстоящем выступлении Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.

«Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут», — цитирует Ягудина Sport24.

20-летняя Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, ранее попала в предварительный состав национальной команды. Контрольные прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.