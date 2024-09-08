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Сегодня, 16:00

Ягудин считает, что Трусова способна хорошо выполнить контрольные прокаты в сборной

Владислав Маслов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о предстоящем выступлении Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.

«Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут», — цитирует Ягудина Sport24.

20-летняя Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, ранее попала в предварительный состав национальной команды. Контрольные прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

Источник: Sport24
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