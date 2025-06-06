Ягудин считает, что российским фигуристам было бессмысленно подавать апелляции в CAS

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о том, стоило ли российским фигуристам подавать апелляции в CAS на решение ISU об отказе в предоставлении им нейтрального статуса для участия в отборочном турнире Олимпиады-2026.

— Мы не подавали в CAS. Правильно ли это или нужно бороться до конца?

— Бессмысленное дело, там же сразу написали — без права апелляции. Смысл апелляции, если при вынесении решения сказали, что невозможно.

— Они могли в CAS подать.

— Написано, что без права. Все могут подавать. Если можем, надо пытаться до последнего. Мне очень понравилась фраза: «Кино не закончено, пока идут финальные титры, хоть они и финальные». Если можно было бы, думаю, что было бы правильным подавать. Я лично считал, что сразу этот вердикт не обсуждается.

— Что половину одобрили — это хорошо?

— Я приверженец того, чтобы искать всегда положительный момент, а не отрицательный. По поводу Галлямова, когда человек переписывается с Бахом, — ответ очевиден, спорно. Или когда люди по непонятным причинам были уже не допущены до одной Олимпиады, были предположения, что такой вердикт и будет. Но хотелось верить на тот момент, что все-таки пройдут, но, как мы видим, не прошли.

— Может, надо было других посылать?

— Если бы у бабушки были бы... Мы знаем окончание этого.

В мае ISU одобрил заявки на нейтральный статус четырех российских фигуристов-одиночников, а также 18 конькобежцев и шорт-трекистов. Ранее стало известно, что конькобежка Дарья Качанова стала единственной, кто оспорил недопуск от ISU.