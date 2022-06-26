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Сегодня, 18:00

Ягудин считает, что российские фигуристы сохранят соревновательный режим за счет внутренних турниров

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что российские фигуристы сохранят соревновательный режим за счет внутренних турниров.

«Если мы берем фигурное катание, то, я так думаю, мы следующий год точно проведем без международных турниров, нам запрещено. Но я сегодня уже разговаривал с организаторами, у меня есть весь список турниров, которые будут проходить на территории России целый сезон, соревнований куча, огромное количество», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Олимпийский чемпион добавил, что, несмотря на высокий уровень турниров внутри России, спортсмены всегда стремятся к завоеванию наград мирового уровня.

«Здесь не надо лукавить, все-таки спортсмены идут в спорт для того, чтобы становиться чемпионами Европы и мира, олимпийскими чемпионами. Поэтому надеемся, что этот бред с недопуском наших спортсменов скоро закончится», — отметил Ягудин.

В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15037699
Фигурное катание
Алексей Ягудин
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