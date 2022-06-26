Ягудин считает, что российские фигуристы сохранят соревновательный режим за счет внутренних турниров

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что российские фигуристы сохранят соревновательный режим за счет внутренних турниров.

«Если мы берем фигурное катание, то, я так думаю, мы следующий год точно проведем без международных турниров, нам запрещено. Но я сегодня уже разговаривал с организаторами, у меня есть весь список турниров, которые будут проходить на территории России целый сезон, соревнований куча, огромное количество», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Олимпийский чемпион добавил, что, несмотря на высокий уровень турниров внутри России, спортсмены всегда стремятся к завоеванию наград мирового уровня.

«Здесь не надо лукавить, все-таки спортсмены идут в спорт для того, чтобы становиться чемпионами Европы и мира, олимпийскими чемпионами. Поэтому надеемся, что этот бред с недопуском наших спортсменов скоро закончится», — отметил Ягудин.

В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.