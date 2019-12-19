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«Ягудин считает, что посылать матом — это нормально, но ему придется отвечать за свои высказывания». Мнение Транькова

12:52
Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал резкие высказывания Алексея Ягудина в социальных сетях и критику в адрес необъективности Татьяны Тарасовой.

— Мне кажется, все мы должны нести ответственность за то, что говорим, — цитирует RT Транькова. — Если Алексей Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придётся отвечать за свои высказывания. Что же касается Татьяны Анатольевны, то она уже очень давно работает на телевидении. Да, кто-то обвиняет её в симпатиях к определённым атлетам, но мне кажется, это скорее относится к зрителям, которые в каждом сказанном ею слове ищут подвох. А у неё просто стиль такой: она не пристрастна, а прямолинейна.

Кто-то считает, что она недостаточно уважает Загитову. Но я на тысячу процентов уверен, что эти люди не правы. Потому что как можно не уважать самую титулованную российскую фигуристку?

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/699739-trankov-yagudin-mat

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