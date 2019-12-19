Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал резкие высказывания Алексея Ягудина в социальных сетях и критику в адрес необъективности Татьяны Тарасовой.

— Мне кажется, все мы должны нести ответственность за то, что говорим, — цитирует RT Транькова. — Если Алексей Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придётся отвечать за свои высказывания. Что же касается Татьяны Анатольевны, то она уже очень давно работает на телевидении. Да, кто-то обвиняет её в симпатиях к определённым атлетам, но мне кажется, это скорее относится к зрителям, которые в каждом сказанном ею слове ищут подвох. А у неё просто стиль такой: она не пристрастна, а прямолинейна.

Кто-то считает, что она недостаточно уважает Загитову. Но я на тысячу процентов уверен, что эти люди не правы. Потому что как можно не уважать самую титулованную российскую фигуристку?