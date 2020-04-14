Ягудин считает, что коронавирус навсегда изменит жизнь всего мира
Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин рассказал, как, по его мнению, повлияет на жизнь во всем мире пандемия коронавируса.
— Я думаю, что «как прежде» не будет вообще нигде и ни в каком из направлений, — сказал Ягудин в интервью Sportrecs. — На 99 процентов я думаю, что такой жизни, которая у нас была пару месяцев назад, уже не будет. И это касается не только нашей жизни, но и всего мира. Мое мнение: сейчас просто идет передел мира. Не на нашем уровне: мы ничтожества по сравнению с тем, что происходит в мире. Это чисто мое мнение. Сложная, тяжелая ситуация? Да. Верю ли я в мощнейшую силу коронавируса? Нет. Стоит ли слушать рекомендации, которые нам дают? Естественно, да. Потому что мы не профессионалы в этом. Считаю, что эта паника, истерия не на пустом месте. Мира, каким он был раньше, уже не будет.
По последним данным, в мире зафиксированы 1 980 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 011 человек, выздоровело — 465 792.
По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
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