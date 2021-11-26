Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступления российских спортсменок в короткой программе на «Гран-при» в Сочи.

«Я говорил это и раньше: самое важное для меня — место, которое ты занимаешь на пьедестале. 87 баллов, 64 балла — это не имеет значения. Для меня, как для бывшего спортсмена, главное, что и Валиева, и Туктамышева справились со своими программами, с чем я их и поздравляю. Тем более с такими сложными элементами ультра-си, как, например, тройной аксель», — сказал Ягудин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Олимпийский чемпион также поделился ощущениями от выступления Майи Хромых, которая ошиблась при исполнении тройного лутца.

«Мы люди, а это спорт. Бывает, что фигуристы срывают элементы. Очень жалко, потому что Майя очень талантливая спортсменка. Давайте теперь дождемся завтрашнего дня», — добавил Ягудин.

Россиянка Камила Валиева одержала триумфальную победу в короткой программе на этапе «Гран-при» в России. За свой прокат она получила 87,42 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал чемпионке Европы Алене Косторной.

Второй результат показала другая россиянка — Елизавета Туктамышева (80,10 балла). Майя Хромых заняла пятое место (64,72 балла).