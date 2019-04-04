Ягудин рассказал, в чем заключается секрет Тутберидзе

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин рассказал, в чем заключается успех российского тренера Этери Тутберидзе. По его словам, у нее есть система и дисциплина.

– Этери действительно триумфатор чемпионата мира. Она главная победительница турнира. А неважно, есть тренеры или нет, - цитирует "Фонтанка" Ягудина. - Мы оцениваем результаты. К тому же у Этери есть мальчики. Там молодой юниор, который реально прыгает четверные. Есть Лазукин у Мишина. Но по сравнение с теми, кто вошел в тройку на чемпионате мира, это другой уровень.

– В чем секрет Тутберидзе?

– В жесткости и дисциплине. И у нее, как мне кажется, есть система, по которой она тренирует. Не потому, что ее нет у других. Но я никогда не поверю, что Чеботарева, которая тренируют Коляду, проводит с ним жесткие разговоры, что она может на него наорать. Вот отсюда, вероятно, и идут его неудачи. Я не призываю к жестокости, потому что это неправильно. Но жесткость должна быть, потому что это мужики.