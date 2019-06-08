Ягудин рассказал, сможет ли Медведева выучить четверной прыжок

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал о будущем фигурного катания в России и о том, удастся ли Евгении Медведевой выйучить четверной прыжок.

– Четверные прыжки как в женском, так и в мужском катании появились не потому, что люди эволюционировали и стали круче, нет, - цитирует Ягудина nevasport.ru. - Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют. Молодёжь видит, впитывает и психологически готова к дальнейшим прорывам.

Но когда тебе 18-19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально.

– Можно ли ожидать успехов от наших одиночников?

– От тех, кто уже существует, с кем мы уже знакомы, наверное, ожидать ничего не стоит. Мы уже давно в режиме ожидания стояли и продолжаем стоять. Что касается мужского одиночного катания… ну, оно у нас вот такое. Давайте подбадривать тех, кто в данный момент существует, потому что всегда может быть хуже. Но надежда на Этери Георгиевну, потому что у нее есть и мальчик, который сейчас лидирует в "Ледниковом периоде", и Даниил Самсонов – на них надежда. Те, кто сейчас во взрослой сборной… Я вышел из режима ожидания.