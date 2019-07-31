Ягудин рассказал о случае, когда Тарасова обманула его с допингом

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал о смешном случае с заслуженным тренером СССР и РФ Татьяной Тарасовой, которая давала спортсмену аспирин, когда фигурист испытывал болевые ощущения.

– Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: "На таблетку". "Чего это?" – "Леш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай". Съел таблетку, поперло, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней таблетки.

Приезжаем на какой-то турнир. Говорю: "Татьяна Анатольевна, где?" – "Что?" – "Ну, вы мне допинг давали…" – "Леш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин". А я был уверен, что это допинг. Ментально, психологически, – сказал Ягудин в программе "Тает лед".

Ягудин завершил карьеру в 2003 году. Является четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000, 2002).

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