Ягудин рассказал о работе с Загитовой на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурном катанию Алексей Ягудин отметил, что у него с российской фигуристкой Алиной Загитовой на телепроекте «Ледниковый период» сформировался хороший дуэт ведущих.

— Было очень много негатива, — сказал Ягудин в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff. — И я понимал, что после первого эфира он будет. Еще на пробах в Останкино я ей говорил: «Алина, там вот эта новость какая-то про тебя», а она: «Да, я знаю, я и пошла специально на журналистику учиться, чтобы потом писать человеческие статьи.

Мало того, что это первый опыт, так еще и она некоторых спортсменов... Извините, но мы для нее старики — я вообще могу быть ее отцом, я выиграл Олимпиаду, когда она еще не родилась. Она меня до сих пор, сколько я ни просил, называет Алексей Константинович. Она максимум, что Бузову знала. И вот попадает в эту среду, и, конечно, она прям так — вау, и Бузова здесь, и Тодоренко, и Костомаров... то есть вообще она вот так ко всем. А потом разошлась. И если сравнивать первый выпуск и тот, который, допустим, мы вчера снимали — поверьте, я не хочу кого-то приподнимать в описании, но это просто день и ночь.

Загитова с уважением относится к работе других. То есть это не так, что вот мы вдвоем в кадре стоим, а там как будто больше ничего нет — на запись поставили и все пишется. Алина готовится. Это вторая вещь, которая меня, конечно, приятно поразила. Она очень милая девушка, но у неё жизнь взрослая только вот сейчас как бы начинается. Она вообще начинает познавать, что это. Потому что раньше были четыре стеночки, каточек, раздевалка, поспать бы где-нибудь и все. Спортсмен ничего больше особого и не видит. А сейчас она как раз и начинает впитывать всю эту внешнюю среду.