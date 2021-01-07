Ягудин рассказал, когда вернется к соревнованиям Алина Загитова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» отметил, что фигуристка Алина Загитова все еще не завершала спортивную карьеру. 18-летняя спортсменка не принимала участие в соревнованиях в 2020 году и вместе с Ягудиным была ведущий «Ледникового периода».

«Я всегда люблю на этот вопрос отвечать, что она никуда не уходила. Евгений Плющенко — яркий пример того, как можно триумфально вернуться после минимум одного сезона спортивного сезона. Человек приехал с четырех Олимпиад с четырьмя медалями, причем каждая — не ниже серебра. Вот, он же не каждый год тренировался и выступал. Может, где-то поддерживал форму, но выступал с перерывами», — сказал Ягудин.