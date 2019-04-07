Ягудин рассказал, что Татьяна Тарасова спасла его от алкоголизма

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин рассказал, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова помогла ему справиться с пристрастием к алкоголю. Фигурист тренировался под руководством Тарасовой с 1998 года и выиграл Олимпийские игры в 200-году.

Ягудин рассказал, что любил выпивать после турниров, а Тарасова сдерживала его.

– 2003 год, я на коне приехал, и гуляли мы тогда, будь здоров, – приводит Starhit слова Ягудина. – Доходило до того, что с утра встаешь и не понимаешь, что происходит и где ты. "Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню", – сказала мне Тарасова. Сбор заканчивается, я не удержался, выпил – открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: "Просила же тебя".

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