Ягудин рассказал, чем похож на Шварценеггера

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о проблеме с суставом, из-за которой ему пришлось завершить карьеру.

По его словам, титановая пластина в ноге объединяет его с голливудским актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

«Не секрет, что в свое время я завершил карьеру из-за проблем с тазобедренным суставом, — написал Ягудин в Instagram. — Мне даже пришлось делать хирургическую операцию по замене развалившегося от сверхнагрузок сустава правои? ноги на искусственныи?, из титана. Единственное, что тогда радовало такая же титановая нога была и у Арнольда Шварценеггера.

Я пытался вернуться в любительскии? спорт, но к сожалению, не получилось. Проблемы с суставами, как правило, проявляются у пожилых людеи?. Я — профессиональныи? спортсмен, поэтому познакомился с этими проблемами намного раньше. Но сеи?час мне 40 лет и за суставами я слежу вдвои?не. Если не следить за суставами, то они изнашиваются, что приводит к разрушению хрящеи?. Поэтому я постоянно наблюдаюсь у специалистов".