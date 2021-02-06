Ягудин раскритиковал выступления Мозалева и Алиева на Кубке первого канала

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который выступает в роли ведущего командного турнира по фигурному катанию в Москве, раскритиковал выступления Андрея Мозалева и Дмитрия Алиева в короткой программе.

После выступления Мозалева Алина Загитова, чью команду и представляют фигуристы, похвалила спортсменов. Однако у Ягудина было другое мнение.

«У тебя, Алина, всегда все почему-то отлично. Нет, не отлично — мы будем сейчас разбираться», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

Затем он оценил и выступление Алиева: «Что, доволен? И мы недовольны. Иначе мы тебя быстро первым поездом отправим в Ухту через Уфу и будешь стрелять там», — сказал Ягудин.

По итогам короткой программы у мужчин Алиев занял четвертое место, а Мозалев — пятое.